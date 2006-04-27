Черновецкий собирается поклониться низко

Мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ обещает создать комфортные условия для развития бизнеса в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киевской горгосадминистрации.

В первую очередь, отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, он будет делать все от него зависящее, чтобы создать наилучшие условия для предпринимателей, являющихся самыми крупными плательщиками в городской бюджет. По словам мэра, он уже отправил первой сотне самых крупных бизнесменов письма, в которых сообщил, что они всегда могут расчитывать на его поддержку.

«Эта поддержка весьма существенная, поскольку я по законодательству могу влиять на налоговую администрацию, и я сделаю все возможное, чтобы предпринимателям в Киеве жилось комфортнее, чтобы они сюда приезжали из разных стран СНГ, чтобы они имели удовольствие общаться со всеми людьми, которые являются моими заместителями, начальниками управлений, чтобы все решалось быстро», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

В ближайших его планах - провести в Киеве бизнес-форум. «Я низко поклонюсь тем, кто (работал) в тех условиях, которые были до меня в Киевской городской администрации, когда она люто ненавидела предпринимателей», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По его словам, чтобы заинтересовать предпринимателей в увеличении отчислений в бюджет города, он не будет предпринимать никаких репрессий. «Мы будем объявлять конкурсы, и я буду вручать награды от Киевского городского председателя, которые будут предполагать определенный приоритет для тех, кто налоги платит и содержит всю социальную сферу. Для них – все!», - заяивл мэр.

По его мнению, необходимо сократить количество проверок бизнес-структур города. «Если налоги растут и поступления, значит, все нормально. Каких-то особых проверок не нужно», - считает Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

На брифинге он также сообщил, что «оказался 16 среди тех структур, которые платили деньги в бюджет Киева». «Все будет делаться, чтобы предприниматели процветали», - пообещал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.