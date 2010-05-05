Эксперт: объединение Нафтогаза и Газпрома не имеет смысла, если...

Объединение НАК “Нафтогаз Украины” и российской компании “Газпром” является нереалистичным проектом.

Такое убеждение выразил президент Киевского энергетического клуба Александр ТОДИЙЧУК в комментарии “Немецкой волне”.

По его мнению, предложив создать объединенный газовый холдинг, российский премьер-министр Владимир ПУТИН озвучил предложение, которое должно скрыть негатив от беспрецедентных газовых и других энергетических соглашений с Киевом.

А.ТОДИЙЧУК считает, что объединение “Нафтогаза Украины” и “Газпрома” не имеет смысла, если речь идет о сотрудничестве двух суверенных государств, а не поглощении одной страной другой.

"Такого сценария не позволяет ни Беларусь, ни Казахстан, которые неоднократно уже заявляли о своем желании общего развития своих экономик. Проще уже сразу объединить парламенты и правительства, и дальше уже все будет автоматически", - заметил А.ТОДИЙЧУК.

Он также считает, что ЕС в этом вопросе занял выжидательную позицию. По мнению эксперта, Брюссель хочет более стабильного и предсказуемого развития событий, и не будет спешить с заключениями. А действия новой украинской власти в Европе, по словам А.ТОДИЙЧУКА, воспринимаются как хаотические и "напоминающие гротесковый спектакль".