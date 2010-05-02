Тимошенко рассказала, что помешало оппозиции помешать регионалам

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что оппозиции в Верховной Раде очень трудно будет противостоять коалиции, если на рассмотрение парламента будут внесены новые соглашения относительно углубления сотрудничества между Украиной и Россией, которые будут противоречить украинским национальным интересам.

Об этом она заявила в интервью “5 канала”.

"Вы видите: как меньшинство может помешать большинству, если построена машина для голосования, нарушающая Регламент, которая полностью уничтожает Конституцию, уничтожает законы Украины? Как можно помешать? В рукопашном бою?", - спросила лидер БЮТ.

По убеждению Ю.ТИМОШЕНКО, в этом случае даже блокирование трибуны - не лучший способ противостояния. "Блокирование трибуны, драка - это беспорядок, это хаос и это полная непрогнозируемость, которая будет со страной. Потому блокирование трибуны - это крайние меры", - подчеркнула она.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, такие мероприятия не могут быть эффективными в то время, когда половина фракции Партии регионов - "это хорошо подготовленные боевики". "В парламент во время таких событий запускаются люди, которые не являются народными депутатами, а являются вышибалами... Можно вышибал победить депутатам, которые интеллигентны и не подготовлены к таким дракам? Может ли судьба Украины решаться в рукопашном бою?", - добавила лидер БЮТ.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, все контролируемые Партией регионов СМИ пытаются навязать обществу мнение о недееспособности оппозиции. Она напомнила, что после выборов Президента Украины в 2004 году "ЯНУКОВИЧ и вся его братия были просто в бегах, их в Украине не было, и об оппозиции речь не шла". "Сегодня оппозиция начала работать с первого дня, и то, что в парламенте ратифицировано соглашение (о продлении пребывания Черноморского флота РФ в Украине) говорит только о том, что такое большинство избрано в парламент", - сказала она.