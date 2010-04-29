Сивкович: чиновники КГГА стали маленькими князьками

Чиновники Киевской городской государственной администрации нарушают присягу государственного служащего.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам вице-премьер-министр Владимир СИВКОВИЧ.

«Сложилась такая ситуация, что г. Киев в течение последних лет никому не был нужен. Была война между Президентом и премьером, и им (Киевом) фактически никто не занимался. Они жили сами по себе. Таким образом, чиновники стали безнаказанными, стали маленькими князьками и фактически забыли, что у каждого чиновника есть присяга государственного служащего», - сказал В.СИВКОВИЧ.

Он отметил, что рабочая группа по вопросам развития Киева пришла к выводу, что киевские чиновники нарушают присягу.