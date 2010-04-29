Расходы на свои санатории и курорты власть увеличила на 50%

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявляет, что анализ государственного бюджета на 2010 год, который так и не прошел ни одного профессионального обсуждения, однако был принят парламентом, свидетельствует, что «тема старых и новых резиденций Президента и все еще остается актуальной».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, как правило, в бюджете предусматривались расходы по графе «ведения лесного и охотничьего хозяйства и обеспечение содержания резиденции», в эту статью, как правило, входили резиденция «Синегора», резиденция «Залесье», «Лесное хозяйство «Белозерское». Отдельной строкой финансировалось сохранение Крымского природного заповедника и национального природного парка Сиваша, находящихся в подчинении Государственного управления делами. Так, в 2009 году по этим статьям были выделены соответственно 9 млн. 425 тыс. грн. и 12 млн. 322 тыс. грн. В бюджете 2010 года эта статья объединена и составляет 34 млн. 422 тыс. грн., что на 12 млн. 675 тыс. грн. (или на 58%) больше.

По мнению Н.ТОМЕНКО, вполне очевидно, что данное увеличение пойдет именно на составляющую так называемых государственных резиденций.

Кроме того, он обратил внимание на появление новой статьи бюджета - «реконструкция и приспособление Мариинского дворца в г. Киеве», что будет стоить налогоплательщикам 14 млн. 452,8 тыс. грн. «Очевидно, такая сумма на реконструкцию Мариинского дворца говорит о том, что давняя идея Виктора ЮЩЕНКО сделать новую резиденцию в этом историческом помещении поддерживается и новой властью», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Он также напомнил, что команда Президента Виктора ЯНУКОВИЧА неоднократно говорила о том, что удобнее было бы разместить резиденцию Президента в центре столицы.

Анализируя основной финансовый документ на 2010 год, Н.ТОМЕНКО также отметил, что затраты на специальное медицинское обслуживание высокопоставленных должностных лиц будут стоить государству на 65 млн. грн. больше, чем в прошлом году (рост почти на треть), а расходы на содержание санаторно-курортного комплекса Государственного управления делами вырастут более чем на 50% (с 62 млн. грн. до 96 млн. грн.) Больше того, Государственное управление делами планирует расширять свою лечебно-оздоровительную деятельность за счет создания на базе санатория «Конча-Заспа» реабилитационного центра, и в 2010 году лишь на подготовку сметно-проектной документации этого заведения планируется израсходовать 4,5 млн. грн., отметил Н.ТОМЕНКО.