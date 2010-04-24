Азаров объяснил, зачем покупать у России больше газа

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ прогнозирует, что экономика Украины начнет расти, в связи с чем отечественная промышленность потребует увеличения объемов потребления газа.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, об этом Н.АЗАРОВ заявил журналистам сегодня.

Глава правительства объяснил, что существенное уменьшение объемов потребления Украиной газа было временным, и обусловлено, в первую очередь, экономическим кризисом: "Во время кризиса мы потеряли огромный объем производства. Например, в прошлом году наши химические заводы простаивали от трех до шести месяцев. Очевидно, что в этих условиях Украина потребляла значительно меньше газа, чем во времена экономического роста".

Премьер подчеркнул, что постепенно экономическая ситуация в государстве стабилизируется и набирает обороты, что, безусловно, отразится на объемах потребления газа: "Мы рассчитываем на увеличение потребления газа для производства: во-первых, будет расти наша экономика, а, во-вторых, чтобы в полной мере подготовиться к зиме, Украине нужно будет закачать дополнительные объемы газа".

В то же время проекты по энергосбережению и структурной перестройке промышленности, которые являются приоритетом для правительства, в средне- и долгосрочной перспективе приведут к уменьшению объема потребления импортных энергоносителей, сказал Н.АЗАРОВ.

Он также отметил сложность газовых переговоров с Россией: "Тяжелее всего было договориться о пересмотре газового контракта. Он содержал кабальные условия для Украины и не предусматривал минимальных возможностей для его пересмотра. Поэтому полученный пересмотр – огромный толчок для возрождения нашей экономики".

Премьер считает, что, кроме газовых договоренностей, есть еще одно важное достижение: переговоры стали началом возобновления доверия между странами, взаимовыгодного партнерства, а также позволили привлечь Россию к участию в наиболее крупных инвестиционных проектах на территории Украины. "Мы хотим наверстать потерянное, мы хотим дать возможность нашей экономике подняться. То ощущение, что мы начали двигаться в правильном направлении, – самое главное ощущение для меня", - сказал Н.АЗАРОВ.