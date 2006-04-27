Депутат Антоньева попала в аварию
10:56, 27 апреля 2006Политика
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“Мерседес” столкнулся с “МАЗом”
Вчера в 22.15 в Черкасской области автомобиль "Мерседес-Бенц-600", выполняя маневр обгона автомобиля ВАЗ-21102, столкнулся с ним боком и выехал на встречную полосу, где столкнулся с полуприцепом грузовика “МАЗ”. После этого “Мерседес” наехал на тросовое ограждение.
В результате ДТП водитель и пассажирка “Мерседеса” депутат Верховной Рады Украины 4-го созыва Анна АНТОНЬЕВА, получили телесные повреждения, сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.
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