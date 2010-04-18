Медведев: позиция России по вопросу Катыни остается неизменной

У России и Польши есть возможность стать ближе, убежден президент Дмитрий Медведев.

"Трагедии очень часто сближают. У нас были разные периоды в истории. Последний был не из легких. Но перед лицом тяжелых утрат мы можем приложить усилия для сближения позиций наших стран, чтобы наши народы слышали друг друга лучше, находя разрешение самых трудных проблем", - заявил Медведев в Кракове, куда он приехал для участия в церемонии похорон президента Польши Леха Качиньского и его супруги Марии, передает телеканал "Вести".

Одной из трудных проблем в двусторонних отношениях президент РФ считает Катыньскую трагедию. "Хотя с нашей стороны все оценки давно даны. Катыньская трагедия - это преступление Сталина и ряда его приспешников. Позиция российского государства по этому вопросу давно сформулирована и остается неизменной", - подчеркнул Медведев.

Он также отметил, что "трагедия, которая случилась под Смоленском, не оставила равнодушным никого". "Для Польши она стала национальной трагедией. И у нас в стране она вызвала самые горькие эмоции, и поэтому у нас был объявлен траур. Поэтому я посчитал правильным проводить в последний путь президента Польши Леха Качиньского и его супругу Марию", - сказал российский лидер.

По его словам, "трагедия всегда доставляет боль, все ощущают, что утраты, которые происходят, невосполнимы". "Для польско-российских отношений это стало особой темой", - добавил Медведев.