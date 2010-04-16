БЮТ: Янукович подарил запасы урана в обмен на фотосессию

В БЮТ считают, что своим согласием вывезти запасы высокообогащенного урана из Украины Президент Виктор ЯНУКОВИЧ вызвал неуважение ко всей стране.

Об этом говорится в комментарии депутата Верховной Рады от БЮТ Игоря ГРЫНИВА.

"Наш гарант ЯНУКОВИЧ до того дозаискивался, что одним махом сдал национальные интересы, чем вызвал неуважение... ко всей стране", - заявил И.ГРЫНИВ.

По его мнению, В.ЯНУКОВИЧ и его команда продемонстрировали, что для них нет ничего святого, они готовы сдать все: ГТС, уран, промышленность, чтобы понравиться то России, то США, то еще кому-то.

«Еще никто и никогда до ЯНУКОВИЧА из руководителей цивилизованных государств не дарил свои запасы урана в обмен на несколькоминутную аудиенцию, объятия и фотосессию с Президентом США... Я бы придумал для них отдельную категорию – «торговцы национальными интересами», - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля в США В.ЯНУКОВИЧ во время встречи с Президентом США Бараком ОБАМОЙ заявил, что Украина откажется от около 90 кг обогащенного урана, которого достаточно для создания ядерного оружия.

В совместном заявлении глав государств, которое было обнародовано по результатам встречи, отмечается, что Президент США Б.ОБАМА положительно оценивает решение Украины избавиться от всего запаса высокообогащенного урана в обмен на необходимую техническую и финансовую помощь в этом вопросе со стороны Соединенных Штатов.

Ю.ТИМОШЕНКО, комментируя заявление В. ЯНУКОВИЧА о вывозе из Украины высокообогащенного урана, заявила, что оппозиция разработает законопроект о запрете вывоза такого урана из Украины.

По ее мнению, нужно разработать законопроект, "который дает возможность Украине хранить на своей территории высокообогащенный уран, запрещает его передавать за пределы Украины и тем самым обеспечивать поддержку и необходимое развитие нашей отечественной науки".

Ю.ТИМОШЕНКО убеждена, что единоличное решение В.ЯНУКОВИЧА об отказе от урановых материалов унижает Украину и украинских ученых и исключает страну из конкурентной среды.

«Я думаю, что такое решение не должно стать в Украине реальностью», - сказала она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, сам факт владения высокообогащенным ураном повышает вес государства в международных отношениях, а также позволяет государству принимать участие во всех значительных международных переговорах. «Украина является одной из немногих стран, которые сделали очень четкие шаги по отказу от использования ядерного оружия, но в то же время отказывать Украине в праве использовать обогащенный уран в научных целях – это было бы по отношению к Украине несправедливо и нелогично”, - сказала она.