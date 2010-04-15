Винский подсказывает Колесникову, где лежат деньги на Евро-2012

В рамках подготовки Украины к проведению Евро-2012 в первую очередь следует сконцентрировать усилия на строительстве аэродромов и стадионов в городах, которые будут принимать чемпионат.

Об этом заявил экс-министр транспорта и связи Украины, лидер партии «Народная власть» Иосиф Винский, комментируя состояние подготовки страны к проведению чемпионата Европы по футболу.

«Стадионы и аэродромы - это ключевые объекты чемпионата, именно на них нужно сосредоточить усилия, - сказал он, - а затем уже решать все остальные проблемы, такие как вопросы организации волонтеров, подготовки коммуникаций, связи и тому подобное».

По словам Винского, аэродромы должны быть способны принимать большое количество самолетов в городах, которые будут принимать чемпионат, «ведь основная масса болельщиков будет прибывать самолетами».

По мнению политика, государство должно вкладывать деньги именно в аэродромы, тогда как к строительству инфраструктуры аэропортов нужно привлекать частных инвесторов».

Винский напомнил, что одним из пунктов его заявления об отставке с должности Министра транспорта и связи Украины было несогласие с премьер-министром Юлией Тимошенко в вопросах финансирования и осуществления политики по подготовке до Евро-2012».

В то же время, лидер народников считает, что вице-премьер-министр Украины по вопросам Евро-2012 Борис Колесников справится с поставленной задачей, если подготовкой конкретных объектов будут заниматься квалифицированные менеджеры. «Например, я неоднократно добивался увольнения начальника аэропорта «Львов», но Тимошенко восстанавливала его на работе. Пока в аэропорту «Львов» руководит его нынешний директор, мы не будем иметь там аэропорта, который может принимать Евро», - отметил Винский.

Винский также раскритиковал идею резервных городов для проведения Евро-2012: «Было ошибкой объявлять о шести возможных городах, которые могли проводить Евро-2012, - сказал он, - Были потрачены средства, распылены силы и дана надежда двум городам, жители которых теперь чувствуют себя обманутыми».

Политик также заметил, что деньги на строительство объектов можно было найти еще год назад, продав ОАО «Укртелеком». «Средств от продажи «Укртелекома» хватило бы на то, чтобы построить 4 современных стадиона и 4 суперсовременных аэродрома», - подчеркнул он.