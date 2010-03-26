В БЮТ считают, что фракции НУ-НС следует избрать нового руководителя

Один из лидеров БЮТ, заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что «единственный для НУ-НС шанс не превратиться во фракцию по «технической подголосовке» большинству – избрать нового руководителя в лице Вячеслава КИРИЛЕНКО».

Об этом Н.ТОМЕНКО заявил в интервью «Левому берегу».

Н.ТОМЕНКО полагает, что «после всего Николаю МАРТЫНЕНКО сложно будет удержаться на посту руководителя фракции «Наша Украина – Народная самооборона».

По мнению политика, Н.МАРТЫНЕНКО могут сменить, и «наиболее вероятная альтернатива – Вячеслав КИРИЛЕНКО, его могут поддержать не менее 40 депутатов».

«Считаю, единственный для НУ-НС шанс не превратиться во фракцию по «технической подголосовке» большинству – избрать нового руководителя в лице Вячеслава КИРИЛЕНКО как носителя национально-демократической идеологии. Думаю, мы будем убеждать коллег пойти именно по этому пути. Группа КИРИЛЕНКО – единственная идеологическая в «оранжевой» фракции. Остальные – прагматические, опиравшиеся или на админресурс, или на деньги», - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его словам, об объединенной парламентской оппозиции можно будет говорить, если мы найдем общий язык с группой В.КИРИЛЕНКО. И если соответствующее решение примет фракция НУ-НС.

Н.ТОМЕНКО убежден: «Формируя оппозицию, мы не должны уподобляться Партии регионов – нарушать регламент. Конечно, о союзничестве могут заявить отдельные политические силы, но лучше, чтоб соответствующее решение приняла фракция».