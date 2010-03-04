Кабмин Тимошенко просит мир сравнить премьерства - ее и Януковича
14:37, 04 марта 2010Политика
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Сообщил Немыря
Кабинет министров Украины обратился к Международному валютному фонду, Всемирному банку и Европейской комиссии с просьбой организовать аудит деятельности Национального банка Украины и правительств Юлии ТИМОШЕНКО и Виктора ЯНУКОВИЧА в 2008-2009 и 2006-2007 годах соответственно.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге вице-премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ.
Он отметил, что соответствующее решение было принято на заседании Кабмина во вторник, 2 марта.
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