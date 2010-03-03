Верховная Рада рассматривает вопрос об ответственности Кабмина

Верховная Рада Украины начала рассмотрение вопроса об ответственности Кабинета министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом объявил председатель парламента Владимир ЛИТВИН.

«В соответствии со статьей 87 Конституции Украины, статьей 231 закона о регламенте Верховной Рады, статьей 14 закона о Кабинете министров, в Верховную Раду было внесено предложение 158 депутатов о рассмотрении вопроса об ответственности Кабинета министров Украины. Как вы знаете, этот вопрос включается в повестку дня сессии Верховной Рады без голосования», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, процедурой предусматривается выступление инициаторов рассмотрения данного вопроса длительностью до 45 минут, выступление премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО (также до 45 минут), а также выступление председателя Счетной палаты (до 5 минут).

В сессионном зале ВР присутствуют представители Кабинета министров, в частности, первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ, вице-премьер Иван ВАСЮНИК, министр Кабинета министров Петр КРУПКО, и.о. министра финансов Игорь УМАНСКИЙ, министр юстиции Николай ОНИЩУК, министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА, министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН, министр угольной промышленности Виктор ПОЛТАВЕЦ, министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА и другие министры.

Премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО пока нет в сессионном зале.

Народный депутат Юрий КАРМАЗИН (фракция НУ-НС) предложил проводить голосование относительно выражения недоверия правительству таким же способом, как происходило и его назначение, то есть поименно, поднятием рук.

В данный момент с трибуны ВР выступает Николай АЗАРОВ.