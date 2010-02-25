Янукович потратил на выборы больше, чем Тимошенко

Виктор ЯНУКОВИЧ, будучи кандидатом на пост Президента Украины, израсходовал на проведение выборов 322 млн. 545,8 тыс. грн.

Такие данные приводятся в отчете о формировании избирательного фонда В.ЯНУКОВИЧА в газете «Урядовый курьер» (№36 от 25 февраля т.г.).

Согласно отчету, вся сумма избирательного фонда была сформирована за счет средств Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, согласно отчету, кандидат на пост Президента Украины Юлия ТИМОШЕНКО израсходовала на проведение выборов 289 млн. 930 тыс. 114,64. грн.