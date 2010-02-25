Сколько Тимошенко потратила на выборы

Кандидат на пост Президента Украины Юлия ТИМОШЕНКО израсходовала на проведение выборов 289 млн. 930 тыс. 114,64. грн.

Такие данные приводятся в отчете о формировании избирательного фонда Ю.ТИМОШЕНКО в газете «Урядовый курьер» (№36 от 25 февраля т.г.).

Согласно отчету, из общей суммы избирательного фонда 272,1 млн. грн. – средства партии, 18 млн. грн. – добровольные взносы физических лиц.

При этом кандидат не использовала на выборах собственные средства.

В то же время 246 тыс. грн. добровольных взносов были возвращены физическим лицам, 762,85 грн. – перечислены в госбюджет.