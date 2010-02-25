Ветераны национал-демократии призывают сплотиться вокруг Тимошенко

Ветераны украинской национал-демократии призывают сплотиться вокруг Юлии ТИМОШЕНКО, которая „волей истории поставлена в эпицентр борьбы за судьбу Украины”.

Об этом идет речь в переданном УНИАН обращении, которое подписали Дмитрий ПАВЛЫЧКО, Иван ДРАЧ, Левко ЛУКЬЯНЕНКО, Иван ДЗЮБА, Игорь ЮХНОВСКИЙ, Мирослав ПОПОВИЧ, Юрий ЩЕРБАК, Богдан ГОРЫНЬ, Юрий МУШКЕТИК, Роланд ФРАНКО, Олег ЧОРНОГУЗ, Наталия ОСЬМАК, Владимир ПИЛИПЧУК, Владимир ВАСИЛЕНКО.

Как отмечают авторы обращения, на плечи Ю.ТИМОШЕНКО „ложится тяжелая ответственность - противостоять темной антиукраинской волне, которая накатывается на нашу землю”. „Защищая и поддерживая Юлию ТИМОШЕНКО, мы защищаем и поддерживаем независимость Украины, демократический и европейский характер ее развития”, - отмечают подписанты документа.

„В Обращении к избирателям от 21 января 2010 г. мы, члены Украинского народного совета, призывали избирателей Украины поддержать Юлию ТИМОШЕНКО в борьбе против попыток изменить цивилизационный выбор Украины, превратить наше государство в несамостоятельного, безнационального сателлита возрождаемой московской империи, - напоминают ветераны. - К сожалению, наши опасения становятся действительностью, агенты влияния России из Партии регионов и откровенные лоббисты ее имперских интересов призывают к началу реваншистского наступления на фундаментальные ценности нашего народа: украинский язык, независимую Церковь, положение Конституции относительно временного пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Крыму, судьбу отечественной газотранспортной системы, евроатлантическую ориентацию внешней политики и другое...”.

Авторы обращения отмечают, что результаты первого тура голосования показали, что бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО “стал глубоким разочарованием украинского народа, подчинив свою избирательную кампанию борьбе с Ю.ТИМОШЕНКО. Именно В.ЮЩЕНКО, призывая голосовать "против всех", проложил дорогу к власти Виктору ЯНУКОВИЧУ и его команде”.

«Делом чести и достоинства всех, кому не безразлична судьба украинского государства, является организация народного сопротивления мирными – политическими и общественными – средствами против попыток В.ЯНУКОВИЧА и его команды изменить ход украинской истории ХХІ столетия, отобрать у нашего народа его культурно-национальные и исторические ценности”, - говорится в обращении.