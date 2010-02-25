В сессионном зале ВР находятся четыре фракции

В торжественном заседании Верховной Рады Украины по случаю инаугурации новоизбранного Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА принимают участие четыре фракции Верховной Рады, кроме фракции БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, к началу пленарного заседания в 10.00 народные депутаты заняли своих рабочие места в сессионном зале парламента.

По случаю инаугурации над зданием Верховной Рады Украины поднят Государственный флаг, а площадь перед центральным входом в ВР торжественно украшена. Возле центрального входа вдоль красной ковровой дорожки, от центрального входа к зданию ВР и ко входу в сессионный зал выстроен Почетный караул. В сессионном зале установлен Государственный флаг Украины, рядом с местом Президента Украины установлен Флаг Президента, а на трибуне размещена Конституция Украины и Пересопницкое Евангелие.

На балконе находится Национальный заслуженный академический украинский хор им. Г. Веревки.

На инаугурацию прибыли некоторые члены правительства, которые разместились в правительственной ложе, представители судебной ветви власти, уважаемые иностранные гости, председатели дипломатических миссий, аккредитованных в Украине, и лица, приглашенные на торжество.

Журналисты не имеют возможности наблюдать за происходящим в сессионном зале. Из-за большого количества приглашенных, места в ложе прессы отданы гостям. Представители СМИ наблюдают за событиями на мониторах в кулуарах парламента.