Литвин объяснил, почему уже несколько дней не отвечает на звонки

На церемонию инаугурации новоизбранного Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА приглашены все бывшие президенты, председатели Верховной Рады и руководители правительств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам спикер парламента Владимир ЛИТВИН.

Он отметил, что на церемонию инаугурации В.ЯНУКОВИЧА также пригласили нынешнего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко и членов правительства.

В то же время В.ЛИТВИН не смог ответить на вопрос, подтвердила ли Ю.ТИМОШЕНКО свое участие в инаугурации. По его словам, такими вопросами парламент не занимается.

В.ЛИТВИН также сообщил, что на церемонию приглашены представители дипломатического корпуса, руководители церквей, председатели областных советов.

Он добавил, что поскольку количество мест в сессионном зале парламента и в ложах ограничено, «мы вынуждены были потеснить журналистов». (Журналисты завтра не смогут попасть в ложу прессы, а будут наблюдать за инаугурацией на мониторах, выставленных в коридоре третьего этажа - УНИАН)».

«Я понимаю, что с журналистами портить отношения все равно, что с тещей, но все же возможности ограничены», - пошутил В. ЛИТВИН.

Он сообщил, что в последние дни не отвечает на телефонные звонки, поскольку оказалось «много желающих поддержать и постоять рядом с новоизбранным Президентом Украины».

Спикер добавил, что через приемную таких людей отсылают к службам новоизбранного Президента Украины. Он также пошутил, что звонящие «не столько хотят приглашение в ВР, сколько на прием в Украинский дом».