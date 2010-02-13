Забужко напоминает Януковичу, что он - не президент Донбасса

Лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ, невзирая на то, что он пришел к власти благодаря поддержке русскоязычного населения юго-востока Украины, необходимо оставить в прошлом разделение страны на «свою» и «чужую», помня о том, что он – Президент всей страны, а не только Донбасса.

Об этом в комментарии для «Зеркала недели» (№ 5 (785), 13-19 февраля) заявили председатель Национального союза театральных деятелей Лесь ТАНЮК и писательница Оксана ЗАБУЖКО.

«ЯНУКОВИЧ пришел к власти при поддержке преимущественно русскоязычного населения Украины. И ему нужно оставить в прошлом условное разделение Украины на свою и чужую. Ради государственных интересов. Что бы ему ни советовали, он обязан поддерживать Украину - умную, мыслящую, современную. А иначе весь этот «путь наверх» - бессмыслен», - считает Л.ТАНЮК.

По мнению О.ЗАБУЖКО, особое внимание необходимо обратить на культурную политику, которую адекватно воспринимали бы не только жители Донбасса, но и остальные украинцы.

«В плане культурного месседжа - для его (ЯНУКОВИЧА) последующей культурной политики - хотелось бы сказать вот что... ЯНУКОВИЧ - не президент Донбасса, Украина - не Донбасс. Не только Донбасс... Теперь это уже не «агитационное» пространство, - подчеркнула О.ЗАБУЖКО. - При этом, напомню, у него самый низкий уровень легитимности за всю историю. И каждый его последующий шаг будет рассматриваться сквозь «оптику».

Вместе с тем, писательница уверена, что предвыборные тезисы о русском языке как о втором государственном так и останутся декларациями.