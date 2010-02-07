БЮТ требует не признавать выборов на "захваченных" регионалами участках

Блок Юлии Тимошенко будет просить Центральную избирательную комиссию не признавать результаты выборов на тех избирательных участках, где члены комиссий от кандидата на пост Президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО не имели возможности приступить к работе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил руководитель центрального штаба кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО Александр ТУРЧИНОВ.

«Для многих наших членов УИК не было возможности работать и, безусловно, мы будем требовать на этих участках не признавать результаты выборов», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, по предварительным подсчетам, члены комиссий от БЮТ не смогли приступить к работе на 1 тыс. участков.

В то же время, добавил А.ТУРЧИНОВ, окончательная цифра появится в течение двух ближайших часов.

По его словам, угрожающая ситуация в первую очередь складывается в 41, 42 и 61 округах Донецкой области и на юге Украины.