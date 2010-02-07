В ЦИК рассказали, в каких регионах самая высокая и самая низкая явка

Самая высокая явка избирателей - в восточных регионах Украины, самая низкая – в западных.

Об этом сообщила заместитель председателя ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ на брифинге для прессы.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Ж.УСЕНКО-ЧЕРНОЙ, самая высокая явка наблюдается в Луганской и Донецкой областях. Далее идет юг Украины, центр, и самая низкая явка – на западе. Меньше всего избирателей пришло в Закарпатье и Ивано-Франковской области.

По состоянию на 11.00, по словам Ж.УСЕНКО-ЧЕРНОЙ, проголосовали 17,59% избирателей. Она отметила, что данные поступили из 223 избирательных округов, однако, учитывая погодные условия и качество телефонной связи, данных из некоторых участков до сих пор нет. Поэтому обнародованные ею цифры носят предварительный характер и будут уточняться.

Также она сказала, что сегодняшняя явка несколько выше, чем в первом туре (16,87% - УНИАН), но ниже, чем во время повторного голосования в 2004 году. Тогда по состоянию на 11.00 на избирательные участки пришло 21,19% избирателей, а в 1999-м эта цифра составляла 28,11%.

Также Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ сообщила, что, по информации на 8.00, выявили желание проголосовать на дому более 1 млн. 400 тыс. граждан. Но эта цифра, по ее словам, также еще будет уточняться.