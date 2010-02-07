В Харькове нарушили агитационную тишину (фото)

В Харькове в день выборов возле одного из избирательных участков остался агитационный предвыборный плакат, который легко ассоциируется с одним из кандидатов на пост Президента Украины.

Напомним, что согласно законодательства Украины агитация за кандидатов в президенты должна была прекратиться о 24.00 пятницы. Любая агитация (за или против) запрещена в день накануне и в день выборов.

Фото Владимира Андреева / УНИАН

Дата съемки: воскресенье, 7 февраля в 2010 г.