В Харькове нарушили агитационную тишину (фото)

13:49, 07 февраля 2010
Политика
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Любая агитация сегодня запрещена

В Харькове в день выборов возле одного из избирательных участков остался агитационный предвыборный плакат, который легко ассоциируется с одним из кандидатов на пост Президента Украины.

Напомним, что согласно законодательства Украины агитация за кандидатов в президенты должна была прекратиться о 24.00  пятницы. Любая агитация (за или против) запрещена в день накануне и в день выборов.

Фото Владимира Андреева / УНИАН

Дата съемки: воскресенье, 7 февраля в 2010 г.

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