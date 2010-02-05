На Михайловскую площадь в Киеве уже подтягиваются сторонники Януковича

В центре Киева, на Михайловской площади, начинают организовано собираться сторонники кандидата в Президенты, лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, около тысячи, преимущественно спортивного телосложения, молодых людей, под руководством ответственных за каждую группу, рассредоточиваются по периметру Михайловской площади, где в 18.00 начнется концерт и митинг в поддержку В.ЯНУКОВИЧА.

Участники акции одеты в синие накидки с символикой Партии регионов. Также несколько сотен молодых людей в синих плащах стоят на улицах, прилегающих к Михайловской площади.

А на месте проведения альтернативного мероприятия – Софийской площади – массового скопления людей пока не наблюдается. Там только заканчиваются последние приготовления сцены, в частности, осуществляется контроль качества звука.