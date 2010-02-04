Вольвенд: изменения к избирательному закону нельзя применять 7 февраля

Изменения к закону о выборах Президента Украины, внесенные в канун голосования, не должны быть примененны в воскресенье, 7 февраля. Такое мнение в интервью «Немецкой волне» выразила докладчик Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы по Украине Ренате ВОЛЬВЕНД.

Докладчик надеется, что внесенные в закон о выборах Президента изменения на практике не будут применены. Ведь в такой сжатый срок, который остался до голосования, провести надлежащую разъяснительную работу среди всех рядовых сотрудников избирательных комиссий, по мнению Р.ВОЛЬВЕНД, невозможно. «Я ожидаю встречу с представителями Центральной избирательной комиссии, чтобы спросить их: как они собираются должным образом разъяснить законодательные изменения на местах? Я попробую объяснить, что принятые в последний момент изменения нельзя применять. У меня есть опасение, что вследствие законодательного беспорядка украинские суды станут наиболее загруженными судами в Европе», - сказала докладчик Совета Европы, улетая в Киев.

Несмотря на все правовые склоки в канун голосования, Р.ВОЛЬВЕНД призвала украинцев в воскресенье в любом случае прийти на избирательные участки. Это единственное, что граждане могут сделать для дальнейшей демократизации своей страны, убеждена парламентарий из Лихтенштейна. «Я надеюсь, что голосование пройдет так, как и в первом туре, а именно: честно, свободно и прозрачно. Надеюсь, что в конечном итоге решающим будет именно слово избирателя, которое он скажет на избирательных участках», - отметила Р.ВОЛЬВЕНД.

По мнению докладчика ПАСЕ, новоизбранный Президент должен приложить усилия, чтобы из Украины был в ближайшем будущем снят мониторинг Совета Европы.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 февраля, бывшая содокладчик Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы по Украине Ханне СЕВЕРИНСЕН заявила, что Партия регионов снова, как и в 2004 году, пытается создать условия для фальсификации выборов. «Я хочу призвать Президента Украины, как гаранта Конституции, наложить вето на упомянутые изменения, и призываю другие политические силы Украины воздержаться от внесения в последнюю минуту в закон о выборах изменений, у которых нет широкой межпартийной поддержки», - сказала она.

Однако, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уже подписал Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О выборах Президента Украины», принятый ВР 3 февраля.