Литвин назвал виновных в изменении правил игры на выборах

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает факт принятия Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О выборах Президента Украины» свидетельством взаимного недоверия украинских политиков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, в то же время, по словам В.ЛИТВИНА, внесение этих изменений не приведет к фальсификациям результатов выборов при условии четкого соблюдения членами избирательных комиссий законодательства.

«Сам факт рассмотрения этого вопроса является свидетельством того, что украинские политики, и прежде всего, финалисты избирательной кампании, не доверяют друг другу, что выискиваются возможности не как вести выборы, а как обмануть друг друга. И следствием взаимного недоверия и подозрений и стало рассмотрение этого вопроса в Верховной Раде», - сказал В.ЛИТВИН.

При этом он напомнил, что «закон о выборах Президента Украины, который заложил подобные «мины», является результатом совместных усилий Партии регионов и БЮТ». «Они создали данный закон, отбросив при этом все те умные предложения, к которым сейчас приходится возвращаться. И мне странно слушать взаимные обвинения по этому вопросу», - добавил он.

В.ЛИТВИН напомнил, что в соответствии с предыдущей редакцией закона, избирательные комиссии формировались кандидатами в президенты в равном соотношении, и решение комиссии должно было приниматься двумя третями голосов ее членов. Вместе с тем, отметил он, финалисты президентской гонки не исключали возможности умышленной неявки на работу членов избирательных комиссий - представителей оппонента, что могло привести к срыву избирательного процесса.

«Это взаимное недоверие привело к внесению проекта закона о том, чтобы комиссии (участковые) или доукомплектовывали комиссии высшего уровня, или чтобы они могли принимать решение при наличии 50 процентов членов комиссий - половиной присутствующих», - сказал председатель ВР.

Вместе с тем, он отметил, что эта норма закона может и не применяться при условии, если члены комиссий «как от ЯНУКОВИЧА, так и от ТИМОШЕНКО, придут и исполнят все обязанности, которые от них требует закон».

По мнению В.ЛИТВИНА, не стоило бы менять закон, поскольку “в процессе игры правила игры не меняют”. В то же время, добавил спикер, он вынужден был выполнить нормы Регламента и провести внеочередное заседание ВР для рассмотрения этого вопроса. “Некоторые мне предлагали «заболеть». Можно было умыть руки, но я не уклонялся и не буду уклоняться от ответственности, как в случае с вопросом относительно министра внутренних дел, так и в случае закона об изменениях к Закону о выборах Президента Украины», - сказал он.

В.ЛИТВИН также подтвердил, что к нему поступило обращение представителя фракции БЮТ Андрея КОЖЕМЯКИНА с просьбой не подписывать данный закон, но уже после того, как документ был завизирован.

По словам В.ЛИТВИНА, любой депутат имеет право обратиться к руководителю парламента с подобным письмом, но, вместе с тем, он должен обосновать свою просьбу. «Этого в обращении депутата не было», - отметил он. По словам председателя ВР, если бы он затянул подписание данного закона, то был бы обвинен в срыве выборов и в том, что не будут работать избирательные комиссии.