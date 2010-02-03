Тимошенко: регионалы уже принялись захватывать избирательные комиссии

Кандидат на пост Президента Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о давлении на своих представителей в составе 4 избирательных комиссий.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в эфире телеканала "1+1".

"Сегодня уже только закон приняли, уже начали выбрасывать наших представителей из окружных и участковых комиссий. Уже 4 комиссии сразу после принятия закона в сущности через Центральную избирательную комиссию, в которой имеет большинство Партия регионов, уже лишили паритетности 4 окружных комиссии", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Таким образом, по ее словам, уже началась подготовка к массовым фальсификациям результатов второго тура выборов. "Я хочу, чтобы этот процесс Президент остановил, не подписывая закон. И хочу, чтобы общество, в том числе гражданское общество, журналисты, политологи, общественные организации, сейчас включились в оценку этой ситуации и сказали свое весомое слово", - заявила кандидат в Президенты.