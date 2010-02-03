Верховная Рада приняла изменения в Закон о выборах Президента

Верховная Рада Украины приняла в целом закон Украины «О внесении изменений в закон Украины «О выборах Президента Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие настоящего документа проголосовали 233 народных депутата из 243, зарегистрированных в сессионном зале.

За принятие документа проголосовали 172 депутата от фракции Партии регионов, один – от БЮТ, 29 – от НУ-НС, 27 – от КПУ и 4 – внефракционные.

При этом во время голосования часть депутатов от фракции Партии регионов сидели на местах депутатов от фракции НУ-НС, чтобы не дать их коллегам, которые входят в коалицию, извлечь карточки во время голосования.

Принятые изменения в закон о выборах были внесены депутатом от фракции Партии регионов, первым заместителем Председателя парламента Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ.

Как сообщал УНИАН, 28 января 2010 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении изменения в закон о выборах Президента относительно организации работы избирательных комиссий, на внесении которых настаивала фракция Партии регионов.

Настоящим документом из закона изъято положение, согласно которому заседание избирательной комиссии является полномочным, если в нем принимает участие не менее двух третей состава комиссии. При этом в случае бездеятельности избирательной комиссии комиссия высшего уровня имеет право принять решение по существу вопроса, отнесенного к компетенции комиссии низшего уровня. В день голосования такие вопросы рассматриваются комиссией высшего уровня безотлагательно.

Законом также предусмотрено, что в случае, если кандидат на пост Президента Украины не использовал возможность подать установленное количество кандидатур в состав соответствующей окружной избирательной комиссии за 20 дней до дня повторного голосования, Центральная избирательная комиссия формирует состав окружной избирательной комиссии в составе 14 человек (по 7 от каждого кандидата) по представлению председателя соответствующего областного совета.

В случае, если кандидат на пост Президента Украины не использовал возможность подать установленное количество кандидатур в состав соответствующей участковой избирательной комиссии за восемь дней до дня повторного голосования, окружная избирательная комиссия формирует состав участковой избирательной комиссии в количестве 16 человек (по 8 от каждого кандидата), по представлению председателя соответствующего городского, районного, районного в городе совета.