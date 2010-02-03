Москаль летит в Киев, чтобы отказаться от кресла

Заместитель министра внутренних дел Украины - начальник Главного управления МВД в Крыму Геннадий МОСКАЛЬ намерен сегодня сложить свои полномочия.

Об этом он заявил газете "КоммерсантЪ - Украина" (№18 от 3 февраля 2010 года).

"Я лечу в Киев в министерство, чтобы официально снять с себя эти обязанности", – сказал Г.МОСКАЛЬ.

Как сообщалось, вчера Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился в Конституционный суд с просьбой проверить конституционность распоряжения Кабинета министров о назначении народного депутата Г.МОСКАЛЯ заместителем министра внутренних дел – начальником ГУ МВД в Крыму. Поводом для обращения стало совмещение начальником крымской милиции депутатских полномочий и должности в правительстве.

После того как представление главы государства оказалось в КС, Г.МОСКАЛЬ сообщил изданию, что сложил с себя обязанности заместителя министра внутренних дел – начальника Главного управления МВД в Крыму.

Говоря о причинах подачи Президентом представления Г.МОСКАЛЬ сказал: "Официальный мотив – я совмещаю работу народного депутата с должностью заместителя главы МВД и начальника ГУ МВД в Крыму". Следует отметить, что по закону "О статусе народного депутата" народный депутат не имеет права быть членом Кабмина, руководителем центрального органа исполнительной власти, а также заниматься оплачиваемой деятельностью.

По словам Г.МОСКАЛЯ, начальником крымской милиции он работал исключительно на общественных началах. "На этой должности я не получаю зарплату. Наоборот, каждый месяц плачу за дом, за водителя и за амортизацию автомобиля", - отметил он.

Г.МОСКАЛЬ сообщил, что он уже переложил начальника крымской милиции на своего первого заместителя Евгения БИГАШКО.