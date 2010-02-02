В Одессе «невідомі патріоти» раскрасили Екатерину ІІ (фото)

В Одессе разрисовали красной краской памятник Екатерине ІІ.

Как передает ИА "МОСТ-Одесса", на задней части основания памятника аэрозольной краской написано "КАТИ УКРАЇНИ".

Ответственность за осквернение памятника взяла на себя ранее неизвестная организация "Невідомі патріоти".

Данная организация направила на редакционный адрес видео, на котором присутствуют два человека - парень и девушка. Сначала они забрасывают краской памятник, а затем девушка с помощью аэрозольного баллочика с краской пишет вышеупомянутую надпись на основании памятника.

Лиц злоумышленников на видео не видно.

Одесская милиция произошедшее пока не комментирует.