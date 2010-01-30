ПР заявила о нападении на агитатора за Януковича

Партия регионов заявляет о нападении на агитатора за кандидата на пост Президента Виктора ЯНУКОВИЧА в крымском городе Саки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымской организации Партии регионов, неизвестная женщина ударила камнем в лицо сторонницу В.ЯНУКОВИЧА, которая раздавала газеты крымских «регионалов» в агитационной палатке в городе Саки.

«29 января к палатке подошла женщина лет 35-40 и спросила, где находится штаб партии, но тут же, даже не дав возможности ответить, стала выкрикивать оскорбления в адрес агитаторов и кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА. Агрессивно настроенную гражданку попросили отойти от палатки и перестать выкрикивать брань», - говорится в сообщении пресс-службы.

В ответ, заявляют регионалы, женщина ударила агитатора Марию АФОНИНУ «в лицо камнем, который был завернут в пакет». «Напарник (М.АФОНИНОЙ) схватил нападавшую и держал до тех пор, пока не приехала милиция», - указывается в сообщении.

Сторонница В.ЯНУКОВИЧА написала заявление в милицию.

У агитатора «опухла челюсть», второй день она не может «нормально есть», утверждают регионалы.

Заявление в милицию направил также начальник сакского штаба Партии регионов. Он попросил сообщить о мерах, принятых в отношении нападавшей.

Женщина, ударившая агитатора, снова приходила к палатке регионалов, «ругалась и угрожала», сказано в сообщении.