Порошенко подтвердил, что в ДТП в Египте пострадали двое украинцев

Министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО подтвердил, что в автомобильной аварии в Египте в субботу пострадали двое граждан Украины. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент УНИАН.

“Действительно, произошла автомобильная авария, в которой пострадали двое украинских граждан”, - сообщил министр.

По его словам, консул Украины в Египте дал соответствующие поручения и сопровождает пострадавших в госпиталь. Как сказал министр, здоровью украинцев ничто не угрожает. Сейчас решается, куда именно будут отправлены пострадавшие в ДТП – в Шарм-аль-Шейх или Каир.

«Угрозы их жизни нет, консул будет постоянно находиться рядом», - заверил министр.

Как сообщал УНИАН, в субботу утром в Египте в результате четырех ДТП автобусов в провинции Южный Синай пострадали свыше 50 человек, в частности двое граждан Украины.

К счастью, никто не погиб.

По предварительным данным, ДТП могли произойти из-за плохих погодных условий и превышения скорости водителями автобусов на сложных участках дороги. Местная прокуратура проводит расследование.