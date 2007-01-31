Ющенко планирует лично представить преемника Москаля

Президент поедет в Симферополь

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует лично представить нового постоянного представителя главы государства в Крыму руководству АРК. Как сообщает Официальное Интернет-представительство Президента Украины, В.Ющенко вскоре назначит своего постоянного представителя в Автономной Республике Крым. Сейчас прорабатываются последние кадровые формальности, связанные с этим назначением. Поездка В.Ющенко в Симферополь запланирована на середину февраля.

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