Ющенко советует украинцам в случае чего идти митинговать на Европейскую площадь

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключает, что некоторые политические силы будут пытаться дестабилизировать ситуацию в Украине, и поэтому поддерживает судебный запрет на проведение массовых акций сразу после дня президентских выборов.

Об этом он сказал в эфире “5 канала” в четверг вечером во время участия в специальном проекте «Формула демократии» в рамках ток-шоу «Я так думаю с Анной БЕЗУЛИК».

В.ЮЩЕНКО отметил, что сделает все от него зависящее, чтобы не допустить дестабилизации в стране. «То, что находится в моей компетенции, та я по другому не мечтаю и не допущу какой-то дестабилизации или противостояния», - заверил он.

Президент считает, что некоторые политические силы признают результат выборов только в случае собственной победы. «Если будет не их победа, они задействуют сами серьезные противостояния, в том числе, я не исключаю, и общественных конфликтов», - подчеркнул глава государства.

Комментируя решение суда о запрещении Партии регионов устраивать акции протеста на центральных площадях столицы, В.ЮЩЕНКО отметил, что понимает, чем было вызвано такое решение: «Формально, я его поддерживаю, я его понимаю». Он подчеркнул, что, читая президентскую почту, понимает, почему было принято такое решение: «Понимаю, по соображениям того, что я читаю в президентской почте: как кем-то закуплены санатории под Киевом, наняты десятки автобусов заранее».

«Очевидно, это готовится не для празднования победы, это готовится под политику - от непризнания выборов до «моя победа». Свезти всю страну на Майдан, пусть будет уже платный, и таким образом добиться своего», - сказал В.ЮЩЕНКО, подчеркнув, что цель такого политика - абсолютная власть. «Потому что только абсолютная власть защитит», - добавил он.

Президент призвал демократическим путем решать любые проблемы, связанные с проведением честных и законных выборов. В частности, В.ЮЩЕНКО посоветовал гражданам при необходимости идти митинговать на Европейскую площадь.