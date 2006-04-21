У «Міттал Стіл Кривий Ріг» не хватает денег

Компания «Міттал Стіл Кривий Ріг» и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали кредитное соглашение на сумму 200 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор ЕБРР в Украине Камен ЗАХАРИЕВ.

По его словам, кредит будет направлен на усовершенствование технологий производства, повышение производительности и энергоэффективности МСКР.

Банк предоставит кредит на семь лет компании "Миттал Стил", которая приобрела 93% пакет акций украинского металлургического комбината «Криворожсталь» в ноябре 2005 г. Все средства будут предоставлені в кредит украинскому дочернему предприятию "Миттал Стил" - МСКР.

«Этот проект очень важен для ЕБРР, так как он связан с приватизационным процессом, а стратегической задачей ЕБРР является поддержка прозрачной и честной приватизации и внедрение международной практики управления предприятиями в Украине», - подчеркнул К.ЗАХАРИЕВ.

Как отметил главный казначей компании "Миттал Стил" Съерд де ВРИ, «мы надеемся, что первый транш кредита будет получен уже на следующей неделе».

Как сообщал УНИАН, компания «Mittal Steel» обратилась к ЕБРР с просьбой о финансировании модернизации MСКР. Основной целью модернизации является приведение производства комбината в соответствие с экологическими нормами. В первую очередь, речь идет о проекте по модернизации горнодобывающего, обогатительного и объединенного завода по производству чугуна и стали, входящих в состав МСКР.

Справка УНИАН. Компания «Міттал Стіл Кривий Ріг» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции. До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.

В ноябре 2005 года контрольный пакет ОАО «Криворожсталь» в размере 93,02% уставного фонда приобрела компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия). Впоследствии комбинат был переименован в «Міттал Стіл Кривий Ріг».