Правительство не хочет развивать село

Кабинет Министров отменил свои постановления о развитии жилищного строительства на селе.

Об этом говорится в постановлении Правительства от 19 апреля 2006 года №532, текст которого размещен на Правительственном портале.

В частности, правительство признало утратившим силу свое постановление “О развитии жилищного строительства и улучшении социально-демографической ситуации на селе” от 28 июля 1992 г. № 421.

Также утратило силу правительственное постановление от 15 июня 1994 года № 403 “О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 28 июля 1992 г. № 421 “О развитии жилищного строительства и улучшении социально-демографической ситуации на селе”.

Кроме того, утратил силу абзац третий изменений, которые вносятся в постановления Кабинета Министров Украины, утвержденные постановлением Кабинета Министров Украины от 14 апреля 2004 года № 478.

Справка УНИАН. Постановление “О развитии жилищного строительства и улучшении социально-демографической ситуации на селе” предусматривало, что сооружение жилья и хозяйственных зданий в трудонедостаточных сельских населенных пунктах для граждан, занятых в сельском хозяйстве, перерабатывающих и обслуживающих отраслях агропромышленного комплекса или социальной сфере (включая фермерские хозяйства, осуществляется за счет государственных централизованных капиталовложений.

Также семьям, которые переселяются в трудонедостаточные сельские населенные пункты для работы в агропромышленном комплексе и социальной сфере села, должна была выплачиваться одноразовая денежная помощь для обзаведения хозяйством в размере 15 минимальных окладов на главу семьи и четвертая часть этой суммы на каждого члена семьи.