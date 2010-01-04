Тимошенко: иногда руки чешутся...

Уголовную ответственность за коррупционные деяния чиновников в Украине следует усилить до пожизненного заключения, считает премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила в воскресенье в эфире Черноморской телерадиокомпании (Крым).

«Я иногда даже завидую Китаю, где за коррупцию вы знаете что: руки отрубают, смертная казнь, все, что нужно. Мы, безусловно, как европейская страна, не можем обращаться к таким способам... Хотя иногда руки чешутся», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Для чиновников, которые могут 140 гектаров земли положить в карман, забрать завод, самую мощную электростанцию в семью потянуть - я была бы жесткой, аж до пожизненного заключения», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, пока чиновники «будут растягивать страну», Украина не станет привлекательной для мира.