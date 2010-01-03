Ющенко объяснил, в чем разница между Тимошенко и Януковичем

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает не допустить победы на президентских выборах «московского проекта».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая во время церемонии освящения храма Святого Архистратига Михаила (УГКЦ) в селе Плавье Сколивского района Львовской области.

«Московский проект не должен победить 17 января, потому что ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧ – это лучшие представители единой кремлевской коалиции», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он в очередной раз подчеркнул, что между этими двумя кандидатами в Президенты нет никакой разницы. «Разве что один дважды судимый, а вторая – дважды несудимая», - сказал глава государства.

В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что оба этих политика всегда будут вместе, в том числе после президентских выборов. «И независимо, кто кем будет, тот (Виктор ЯНУКОВИЧ – УНИАН) ли премьером, та ли (Юлия ТИМОШЕНКО – УНИАН) Президентом, или наоборот. Речь идет об одном и том же», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент напомнил о том, что они год назад уже пытались создать коалицию путем конституционного переворота. По мнению В.ЮЩЕНКО, ни Ю.ТИМОШЕНКО, ни В.ЯНУКОВИЧ не будут исповедовать идею суверенного, независимого государства, демократии, единой поместной церкви и т.д. «Их мечта: где ты персонально будешь завтра - во власти или не во власти», - сказал глава государства.

«Собственно, для этого фабрикуются те газовые соглашения, которые ведут Украину к энергетической и экономической капитуляции. Собственно говоря, отсюда начинается вечная дислокация Черноморского флота (на территории Украины – УНИАН). Отсюда начинается отказ от нашей интеграции в Североатлантический блок – к единой европейской политике безопасности. Отсюда начинается сдача (нефтепровода) Одесса-Броды», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

При этом он отметил, что его политика заключается в противоположном. По словам В.ЮЩЕНКО, он предлагает стране вернуться домой – в Европу. Он в который раз сравнил нынешние президентские выборы с референдумом 1991 года, когда украинцы высказались за независимую, суверенную страну. «Выбор 17 января – в ваших руках. Я очень бы хотел, чтобы украинский здравый смысл победил. Нам нечего искать во вчерашнем болотном дне», - подчеркнул Президент.