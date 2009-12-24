ЦИК объявил Тимошенко предупреждение

Центральная избирательная комиссия объявила кандидату в Президенты, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО предупреждение за привлечение к ведению предвыборной агитации подчиненных, служебный транспорт и другие ресурсы.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании ЦИК. За него проголосовали 8 членов ЦИК, 4 - против, 2 – воздержались.

Центризбирком признал действия кандидата в Президенты, премьера Ю.ТИМОШЕНКО по ведению предвыборной агитации во время рабочей поездки в Чернигов 17 декабря неправомерными.

Предупреждение было вынесено по жалобе кандидата в Президенты Василия ПРОТЫВСИХ, в которой он отметил, что поездка Ю.ТИМОШЕНКО была официальной и исключала проведение предвыборной агитации. Но, по его словам, во время поездки Ю.ТИМОШЕНКО встречалась с избирателями и вела агитацию против кандидата в Президенты В.ПРОТЫВСИХ.

Как отметил член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ во время рассмотрения этого дела, согласно закону о выборах Президента, представителям исполнительной и местной власти запрещено агитировать “за” или “против” кандидатов в Президенты Украины.

ЦИК начал рассматривать жалобу В.ПРОТЫВСИХ на сегодняшнем заседании, однако после доклада по этому вопросу Жанны УСЕНКО-ЧЕРНОЙ, в котором она предложила комиссии оставить эту жалобу без рассмотрения, между членами ЦИК возникла дискуссия и был объявлен перерыв. При этом М.ОХЕНДОВСКИЙ отмечал, что нет оснований не рассматривать это дело по сути.

После перерыва ЦИК рассмотрела жалобу В.ПРОТЫВСИХ и приняла соответствующее решение относительно Ю.ТИМОШЕНКО.