Ющенко предупреждают о возможных рейдерских атаках на шахты

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен немедленно подписать принятый вчера закон о моратории на банкротство горных предприятий, чтобы не допустить судебных махинаций со старыми долгами государственных шахт. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства со ссылкой на слова главы комитета Наталии КОРОЛЕВСКОЙ.

«Я обращаюсь к Президенту с просьбой незамедлительно подписать принятый нами закон. Продленный мораторий на банкротство должен вступить в силу еще до конца текущего года. Иначе уже 2 января могут найтись ушлые деятели, которые начнут творчески применять правосудие против угольщиков», – сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Депутат напомнила, что многие государственные угольные шахты отягощены задолженностями за электроэнергию и оборудование, образовавшимися в предыдущие годы. По ее словам, команда, которая руководила отраслью до 2005 г., способствовала созданию долгов государственных шахт перед коммерческими структурами за электроэнергию и оборудование, причем, зачастую, искусственных долгов. «Уголь отгружался практически даром, техника поставлялась по космическим ценам. Готовилась «ползучая приватизация», которую предотвратило правительство Юлии ТИМОШЕНКО», – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Глава комитета уточнила, что угрозы реального банкротства и ликвидации задолжавших шахт сейчас нет. Однако, по ее мнению, непродление моратория на возбуждение соответствующих дел может привести к попыткам рейдерских атак и шантажа против угольных предприятий с государственной долей собственности.

Как сообщал УНИАН, Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» принят Верховной Радой 23 декабря 2009 г. Этот закон устанавливает мораторий на возбуждение дел о банкротстве угольных предприятий, в уставных фондах которых доля государства составляет не менее 25%, до 1 января 2013 г.

Действующая редакция закона о банкротстве предусматривает мораторий до 1 января 2010 г.