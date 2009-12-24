СБУ назвала обвиняемых в Голодоморе

Иосиф Сталин - один из главных обвиняемых по уголовному делу о геноциде украинского народа в 1932-33 годах, которое Служба безопасности Украины передала в Генпрокуратуру.

Об этом сообщил председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО в эфире "5 канала".

По делу о Голодоморе фигурируют и другие первые лица СССР и советской Украины.

"Материалы начинаются и обвинительный приговор со Сталина. И фамилия фигурирует, и его личные подписи, и личные тайные указания, и все то, как организовывалась и подготовка к совершению геноцида на нашей территории, и непосредственно само преступление, и его совершение с января 33-го по июнь 33-го года. Совершение, контроль, личный контроль, личные указания, личное направление дополнительных партийных руководителей", - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Расследование уголовного дела по факту Голодомора Служба безопасности начала в мае 2009 года. За это время следователи собрали три с половиной тысячи документов, нашли 857 мест массовых захоронений и опросили две тысячи свидетелей Голодомора. А также установили организаторов и исполнителей преступления. Теперь дело должны передать в суд.