Ульянченко поздравила президента Европейской народной партии

Председатель политсовета «Нашей Украины» Вера УЛЬЯНЧЕНКО поздравила Вильфреда МАРТЕНСА с переизбранием президентом Европейской народной партии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Нашей Украины”. (9 декабря во время уставного съезда ЕНП В.МАРТЕНС был переизбран президентом партии. В ходе голосования В.МАРТЕНС получил 92% голосов делегатов – УНИАН).

«От себя лично и от имени политической партии «Наша Украина» хотела бы выразить самые искренние приветствия Вам по случаю Вашего избрания президентом Европейской народной партии», - говорится, в частности, в поздравительном письме В.УЛЬЯНЧЕНКО по этому случаю.

По ее убеждению, переизбрание В.МАРТЕНСА на эту высокую должность в очередной раз свидетельствует о его авторитете в ЕНП та значительности как политика общеевропейского масштаба. “Европейская народная партия очень много делает для развития демократического движения в Европе», - добавила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Она также отметила, что «украинцы уверены, что наше будущее неразрывно связано с будущим Европы, а наша политическая сила во главе с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО прилагает и будет прилагать максимум усилий для утверждения европейских ценностей на украинской земле. Наша позиция четка: наш дом – это Европа».

В.УЛЬЯНЧЕНКО заверила В.МАРТЕНСА в том, что «Украина не свернет с демократического пути и сохранит свою свободу и движение к европейской семье».

«Верю в то, что сотрудничество ЕНП и политической партии «Наша Украина» будет служить дальнейшему укреплению традиции дружеских взаимоотношений и будет способствовать евроинтеграционным процессам в нашем государстве», - добавила председатель политсовета «Нашей Украины».

Она также поблагодарила В.МАРТЕНСА за откровенную и плодотворную встречу, которая состоялась 9 декабря этого года в Бонне.

*** Европейская народная партия - крупнейшая общеевропейская партия, в которую входят правоцентристские партии из 37 стран Европы. ЕНП является ведущей политической силой Европейского Союза, в частности, располагает самой большой фракцию в Европарламенте.

“Наша Украина”, БЮТ и Народный рух Украины имеют статус наблюдателей в ЕНП.