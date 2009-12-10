Полтавский губернатор наметил для себя роль «диссидента № 1»

Председатель Полтавской областной государственной администрации Валерий АСАДЧЕВ считает, что станет диссидентом № 1 в случае избрания Виктора ЯНУКОВИЧА или Юлии ТИМОШЕНКО Президентом Украины.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом губернатор заявил на пресс-конференции журналистам.

По его словам, эти кандидаты не являются, в отличии от Виктора ЮЩЕНКО, яркими сторонниками украинской государственности на принципах демократии.

«Нам необходимо смотреть не на плакаты, а на дела. Анализируя деятельность Президента ЮЩЕНКО, можно сказать и посчитать эти дела. А то вона только как бы «працює», а он все «чує». Если не ЮЩЕНКО, то я уйду в отставку и стану диссидентом № 1», - сказал В.АСАДЧЕВ.