Полтавский губернатор наметил для себя роль «диссидента № 1»
18:33, 10 декабря 2009Политика
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Если победят двое...
Председатель Полтавской областной государственной администрации Валерий АСАДЧЕВ считает, что станет диссидентом № 1 в случае избрания Виктора ЯНУКОВИЧА или Юлии ТИМОШЕНКО Президентом Украины.
Как передает кореспондент УНИАН, об этом губернатор заявил на пресс-конференции журналистам.
По его словам, эти кандидаты не являются, в отличии от Виктора ЮЩЕНКО, яркими сторонниками украинской государственности на принципах демократии.
«Нам необходимо смотреть не на плакаты, а на дела. Анализируя деятельность Президента ЮЩЕНКО, можно сказать и посчитать эти дела. А то вона только как бы «працює», а он все «чує». Если не ЮЩЕНКО, то я уйду в отставку и стану диссидентом № 1», - сказал В.АСАДЧЕВ.
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