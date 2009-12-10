Наша Украина заявляет о махинации Тимошенко с выступлением Генсека ЕНП

Вчера пресс-служба Кабинета министров распространила информацию о том, что Европейская Народные партия призвала поддержать Юлию Тимошенко на президентских выборах. Однако в выступлении Генерального секретаря ЕНП Антонио Лопес-Истуриса, на которое ссылается это сообщение, не упоминается ни одна фамилия. Об этом говорится в заявлении пресс-службы «Нашей Украины», которое есть в распоряжении УНИАН. "Напоминаем, что в обращении, произнесенном на съезде, речь шла о призыве к демократическим силам сплотиться вокруг единого кандидата перед вторым туром выборов.

Хотим обратить внимание Юлии Тимошенко и ее пресс-службы на то, что демократия – это не фамилия, а общечеловеческая ценность, и что демократичный политик никогда не позволит себе манипуляций с официальными заявлениями европейских партий. Считаем, что подобное мошенничество по отношению к европейскому сообществу и собственному народу является недопустимым и взрывает международный имидж Украины. Напомним, что подобная махинация была применена премьер-министром во время съезда ее партии на Майдане.

Также призываем Юлию Тимошенко в дальнейшем не выдавать желаемое за действительное, быть более разборчивой в способах политической борьбы и в погоне за сомнительными политическими баллами не пользоваться мошенническими методами.

Вы можете пересмотреть видеосюжет из новостей ТСН с цитатой Антонио Лопес-Истуриса. Также предлагаем Вашему вниманию интерпретацию выступления генсека ЕНП от пресс-службы Кабинета министров. Выводы каждый может сделать сам.

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Также обращаем внимание на то, что на официальном сайте ЕНП нет ни одного заявления о поддержке любого кандидата в Президенты Украины.

Напомним, что сразу после встречи Тимошенко с Президентом ЕНП Мартенсом состоялась его встреча с Ульянченко и Бессмертным, во время которой, в частности, обсуждался ход избирательной кампании в Украине. Мартенс отметил, что главное, чтобы в Украине было сохранено демократическое движение".