Гриценко назначил 4 ответственных за то, что Лозинский - еще не в клетке

Кандидат в президенты Украины Анатолий ГРИЦЕНКО убежден, что высокопоставленные должностные лица, которые позволили бывшему народному депутату Виктору ЛОЗИНСКОМУ скрыться от наказания за убийство человека, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в Кировограде.

«Кто несет ответственность за то, что ЛОЗИНСКИЙ не сидит в тюрьме? Я убежден, это Президент ЮЩЕНКО, генеральный прокурор МЕДВЕДЬКО, министр внутренних дел ЛУЦЕНКО, председатель СБУ НАЛИВАЙЧЕНКО», - сказал он.

А.ГРИЦЕНКО выразил убеждение, что В.ЛОЗИНСКИЙ не просто сбежал, ему позволили это сделать.

«Я сейчас не могу назвать фамилии, но мы их узнаем. Я прогнозирую, что это будут фамилии очень высоких должностных лиц, не исключено, что из правительства и руководства правоохранительных органов», - отметил он.

Комментируя свою позицию относительно наказания бывшего народного депутата, А.ГРИЦЕНКО заявил, что сделал бы все возможное для заключения преступника, невзирая на его статус.

«При Президенте ГРИЦЕНКО ЛОЗИНСКИЙ сидел бы. Я бы пошел на сознательное нарушение закона, который определяет его статус неприкосновенного. Меня бы не ограничивал этот факт. Когда речь идет об убийстве человека, Президент как гарант права на жизнь и правоохранители должны были немедленно задержать преступника», - заявил А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, у власти и милиции еще есть время до окончания президентских выборов.

«Если до тех пор В.ЛОЗИНСКИЙ не будет сидеть в клетке, не имеют никакого морального права занимать должности ни Президент, ни министр внутренних дел, ни генпрокурор», - убежден А.ГРИЦЕНКО.