Протывсих развесил аксессуары на памятниках и танке

Сторонники кандидата на пост Президента Украины Василия ПРОТЫВСИХ развесили на нескольких памятниках в Киеве шарфы с надписями «Против всех».

Как передает корреспондент УНИАН, по словам В.ПРОТЫВСИХ, эта акция была инициирована молодежью, которая его поддерживает.

Шарфы были надеты на памятники Михаилу Грушевскому, Александру Пушкину, Константину Ушинскому, Леониду Быкову, основателям Киева, а также на танк.

Сам В.ПРОТЫВСИХ пришел на акцию молодежи возле памятника Грушевскому, где его встретили сторонники с плакатами в руках: «Вам все мало, а нас это достало», «Голосуй за Протывсих, и мы кинем всех», «Мы с Василием Протывсих».

«Я выступаю, чтобы 30% во власти было за молодежью, потому что она способна строить новое государство, новую Украину без «Ю» и без «Я». Она победит эту коррупцию, она победит всех воров, и мы отправим их в Воркуту – возьмем в аренду и отправим», - сказал В.ПРОТЫВСИХ, обращаясь к участникам акции.

На вопрос журналистов, почему В.ПРОТЫВСИХ пришел именно к памятнику Грушевскому, он ответил: «Меня молодежь сюда пригласила. Она видит памятник первого Президента независимой Украины». Он отметил, что все «гетманы», строившие Украину, не допустили бы этой ситуации в Украине, которая сейчас сложилась.

На уточняющий вопрос, почему сторонники В.ПРОТЫВСИХ повесили шарф на памятник Пушкину, он сказал: «Пушкин – это великий мировой поэт».