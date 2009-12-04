Фельдман: Ющенко и Янукович понимают, что впереди Новый год

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ критикуют деятельность премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО по предварительному сговору.

Как передает корреспондент УНИАН, такое убеждение выразил советник главы правительства, народный депутат от БЮТ Александр ФЕЛЬДМАН на пресс-конференции в Харькове.

«Вы обратите внимание на ту риторику, с которой выступают сегодня Виктор Федорович ЯНУКОВИЧ и Виктор Андреевич ЮЩЕНКО. Они не критикуют друг друга, или критикуют лояльно. И они оба согласованно нападают на премьера. Понимая, что впереди Новый год, зная, что впереди большое количество нерешенных вопросов, и попытки изменить бюджет, если бюджет не будет принят, не пройдут. На этом основании мы и принимаем за основу, что это идет заговор и идет договоренность. Это видно не только профессионалам, политикам, это видно и простым людям», - сказал А.ФЕЛЬДМАН.