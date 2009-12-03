Претенденту на его кресло Путин заявил: Не дождетесь!

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН заявляет, что не планирует уходить из политики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом российский премьер заявил во время общения с россиянами в программе «Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение», отвечая на вопрос жителя Краснодара, не желает ли он оставить политику и пожить для себя и семьи. При этом автор вопроса заявил, что готов заменить премьера на его должности.

«Не дождетесь! Но если есть желание поработать, это мы изучим отдельно и предложим, в том числе и вам, достойное место для реализации своего потенциала», - сказал В.ПУТИН.