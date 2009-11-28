С Банковой опровергают заявления о снижении пенсий

В Секретариате Президент опровергают заявления представителей правительства о том, что принятый парламентом закон о повышении социальных стандартов уменьшает размеры пенсий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

В Секретариате отметили, что в нынешних сложных экономических условиях, когда большинство населения поставлено на грань физиологического выживания, выполнение положений принятого закона является прямой обязанностью правительства.

“Сначала из уст высокопоставленных должностных лиц звучит, что принятый закон вообще не нужно выполнять, поскольку на это в бюджете нет средств, и он разрушит систему финансов в государстве. Потом звучали комментарии премьер-министра Украины, к которым присоединяются министр труда и социальной политики и председатель Пенсионного фонда, что ситуация будет урегулирована в ручном режиме через решение правительства, поскольку выполнение закона предусматривает повышение пенсий наиболее незащищенным слоям населения лишь на 60 копеек, а бывшим народным депутатам и высокопоставленным должностным лицам Кабинета министров Украины - до 1000 грн.”, - отметили в Секретариате.

”Однако, все это не отвечает действительности и является попыткой хоть как-то оправдать перед обществом нелепую позицию, которую занимало правительство в простом, понятном для всех вопросе”, - сказано в сообщении.

В Секретариате Президента напоминают, что Кабинет министров Украины, “прекрасно понимая, что минимальный размер пенсии в Украине явно далек от фактического прожиточного минимума, в течение 2008-2009 годов неоднократно, в ручном режиме пыталось урегулировать этот вопрос установлениям дополнительных доплат и повышений для пенсионеров. Это осуществлялось без учета того, кому действительно доплаты были нужны, и они выплачивались всем категориям пенсионеров, в том числе бывшим высокопоставленным должностным лицам”.

”Принятый закон поставил точку на таком “ручном режиме” регулирования выплаты пенсий, и установил, что минимальный ее размер должен составлять: с 1 ноября 2009 года - 573 гривни, с 1 января 2010 года - 695 гривень, и правительство обязано обеспечить соответствующие выплаты. Последние заявления руководителя правительства и ее команды являются свидетельством либо их профессиональной некомпетентности, либо в очередной раз украинское общество умышленно вводится в заблуждение, отмечается в сообщении.

В Секретариате также напомнили, что выплаты пенсий бывшим народным депутатам Украины и высокопоставленным должностным лицам Кабмина в соответствии с решением Конституционного суда Украины от 08.09.09 не зависят от размера прожиточного минимума, а насчитываются, исходя из их заработной платы, а потому с увеличением социальных стандартов повышение их пенсий не осуществляется.

26 ноября аналогичное заявление сделала Партия регионов. Пресс-служба партии назвала «бессмыслицей» заявление премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, что принятие закона о повышении социальных стандартов приводит к снижению пенсий рядовых граждан и неограниченному повышению пенсионного обеспечения народных депутатов и чиновников Верховной Рады и Секретариата Президента.

Со своей стороны, Кабинет министров Украины принял решение сохранить доплату к пенсиям в размере 28 грн. 40 копеек, действующую с 1 октября 2009 года к пенсиям, которые начисляются с 1 ноября с учетом принятых Верховной Радой новых минимальных стандартов и изменений к Государственному бюджету 2009 года, чтобы избежать снижения пенсий после вступления в силу инициированного Партией регионов и подписанного Президентом Закона о повышении социальных стандартов.