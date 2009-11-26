Кабмин не допустит понижения пенсий из-за закона о соцстандартах

Кабинет министров Украины принял решение сохранить доплату к пенсиям в размере 28 грн. 40 копеек, действующую с 1 октября 2009 года к пенсиям, которые начисляются с 1 ноября с учетом принятых Верховной Радой новых минимальных стандартов и изменений к Государственному бюджету 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на сегодняшнем заседании Кабинета министров сообщила министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА.

«Мы выполним этот закон, мы пересчитаем пенсии всем пенсионерам от минимального прожиточного уровня в 573 грн., но мы им до этого считали с 572,40 грн. (с учетом доплаты 28 грн. 40 коп.)», - сказала Л.ДЕНИСОВА.

Вместе с этим, Л.ДЕНИСОВА подчеркнула, что у некоторых категорий пенсионеров после введения в действие норм законов о соцстандартах и изменениях в бюджет, размер пенсии, учитывая механизм начисления доплат, может сократиться. Это касается, в частности, шахтеров и людей с большим стажем работы и высокой квалификации. «Поэтому мы восстанавливаем эту доплату 28 грн. 40 коп. уже с того момента, когда будет произведен перерасчет», - сказала Л.ДЕНИСОВА, подчеркнув, что, таким образом, пенсии не сократятся.

В свою очередь министр финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ отметил: «Если мы напрямую будем выполнять закон, буквально, то нам придется понизить людям пенсии (некоторым категориям). Поэтому мы его будем выполнять, но с учетом решения правительства, которое подтягивало уровень минимальных выплат с 498 грн. до на сегодняшний день 572 грн. 40 копеек… Таким образом, решение, которое мы приняли сейчас, оно учитывает положение закона о социальных стандартах и возвращает ту систему доплат, которая была принята.

Вместе с этим И.УМАНСКИЙ подчеркнул, что минимальные зарплаты для госслужащих и сотрудников бюджетных организаций также будут повышены за счет перераспределения средств Фонда оплаты труда без увеличения размера фонда. "Повышать минимальные зарплаты менее квалифицированному персоналу за счет более квалифицированных сотрудников", - сказал он.

«С учетом того, что общая сумма (Фонда оплаты труда – УНИАН) не меняется, чтобы добавить менее квалифицированным (зарплату), нужно сократить ее для более квалифицированных», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" относительно обеспечения выплаты пенсий и социальных стандартов в повышенном размере, которыми устанавливаются механизмы финансирования повышения социальных стандартов с 1 ноября.

16 ноября Президент подписал закон.