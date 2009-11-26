Регионалы опровергают «бессмыслицу» от Тимошенко

Партия регионов называет «бессмыслицей» заявление премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, что принятие закона о повышении социальных стандартов приводит к снижению пенсий рядовых граждан и неограниченному повышению пенсионного обеспечения народных депутатов и чиновников Верховной Рады и Секретариата Президента.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПР.

В частности, как сказано в сообщении, сегодня на внеочередном заседании Кабмина, «в пожарном порядке собранном», Ю.ТИМОШЕНКО «вновь повторила глупость, которую придумали для нее ее штабные технологи, - что, мол, по новому закону о соцстандартах пенсия повысится на 60 копеек, а уменьшится на 28 гривен. Зато вырастет пенсия чиновников и депутатов».

В связи с этим в Партии регионов отмечают, что результатом принятия закона о повышении соцстандартов каждый пенсионер будет иметь добавку к пенсии 75 грн., и каждый бюджетник, получающий минимальную зарплату, будет иметь дополнительно 300 грн.

Закон не касается депутатов и высокопоставленных чиновников, поскольку их зарплаты не являются минимальными, подчеркивается в сообщении.